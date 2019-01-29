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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.01.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu yağışı uyarısı

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Meteoroloji'den son dakika hortum ve dolu yağışı uyarısı

Türkiye'nin, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor'' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, yurdun güney ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve Mersin) yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

31 Ocak Perşembe günü yağışlı sistemin yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde etki alanını genişletmesi ve yağışların Ege kıyıları ile Akdeniz Bölgesi kıyı kesimlerinde (İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana) çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz'de rüzgarın, çarşamba ve perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riskiyle yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.

Vatandaşlar ve ilgililerin muhtemel kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem taşıyor.

Bu sistemin cuma günü yurdun büyük bölümünde, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi öngörülüyor.

Hafta sonu ve gelecek hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Gelecek bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisiyle yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Edirne'den Akdeniz'e aşırı yağış, hortum riski yüzde 30
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Hava durumuyla ilgili son bilgiler... Edirneden Akdenize aşırı yağış, hortum riski yüzde 30
Hava durumuyla ilgili son bilgiler... Edirne'den Akdeniz'e aşırı yağış, hortum riski yüzde 30!
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