Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Saat 15.00'ten sonra...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den son dakika açıklaması: Saat 15.00'ten sonra...
GeriGündem Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Saat 15.00'ten sonra...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
23.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Saat 15.00'ten sonra...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor. Havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor...

18
  • Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulda kar yağışı başladı
  • Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulda kar yağışı başladı
  • Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulda kar yağışı başladı
  • Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulda kar yağışı başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine giren İstanbul'da, saat 15.00'ten sonra kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte dün gece yağmur şeklinde başlayan yağış, Avrupa Yakası'nda karla karışık yağmur, yüksek yerlerde kar, Anadolu Yakası'nda ise yağmur şeklinde devam ediyor.

Öğleden sonraya kadar bu şekilde devam edecek yağışların, havanın biraz daha soğumasıyla il genelinde 15.00'ten sonra kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklindeki yağışların yarın da süreceği öngörülüyor.

İstanbul'da rüzgarın gün içinde kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi, rüzgarın hızının yer yer 90 kilometreye kadar çıkması, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte sıcaklık bugün öğlen saatlerine kadar 3, öğleden sonra ise 2 derece olacak. İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

Meteorolojiden son dakika açıklaması: Saat 15.00ten sonra...

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Saat 15.00'ten sonra...

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama

Sahte doktordan isyan ettiren savunma! Bu hale getirdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı: Duyduğuma göre epey kulis yapmışsın...