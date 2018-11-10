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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.11.2018 - 09:07, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika açıklaması

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Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kocaeli ve Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla ile Antalya’nın Kaş, Kale ve Finike ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19 
Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kaş, Kale ve Finike ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 

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