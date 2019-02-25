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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.02.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 10 dereceye kadar çıkacak...

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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: 10 dereceye kadar çıkacak...

Hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'un, yarın 10 dereceye kadar ısınması, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklığın 12-14 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklı olarak hafif yağmur devam edecek. Bölgede etkili olan poyraz fırtınası ise hızını yavaşlatarak, saatte 30-60 kilometre arasında sürecek.

Salı günü bütün Marmara'nın parçalı bulutlu olacağı, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin ise aralıklı yağışlı olması bekleniyor.

Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakara çevrelerinin güney kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı beklenirken, diğer kesimlerdeki yağış yağmur şeklinde olacak.

Bölgede çarşamba günü kuvvetli poyraz öngörülürken, perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri aralıklı hafif yağmurlu geçecek.

MARMARA'DAKİ YAĞIŞ CUMADAN İTİBAREN BÖLGEYİ TERK EDECEK

Marmara'da etkili olacak yağışlı havanın cumadan itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Havanın cuma ve cumartesi günleri, parçalı az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul'da hava yarın 10 dereceye kadar çıkacak. Çarşambaya kadar sıcaklığın 8 ile 10 derece arasında olması beklenirken, çarşambadan sonra da mevsim normallerinin üzerinde 1-2 derece artış yaşanarak sıcaklığın 12-14 derece arasında olması öngörülüyor.

 

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