Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
Marmara ve Batı Karadeniz'de yarın hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İŞTE O ŞEHİRLER
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Trakya'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülürken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Isparta'nın güneydoğusu ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz'de hissedilir derecede olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerle bu akşam iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile bu akşam iç bölgelerde kuvvetli, Marmara'da zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İBB'DEN FLAŞ UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB) uyardı. İBB'den yapılan açıklamada 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği vurgulandı.
İBB'den yapılan açıklama şöyle:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada akşam saatlerinde yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO’nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00 seferimizi ve 28.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
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