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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bu açıklama ile beraber, yurt genelinde yaşayan vatandaşlar da, havanın önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki, hangi havalar nasıl olacak? Hangi illere sis bekleniyor? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 5 günlük hava durumu tahminleri

Yeni günün başlamasıyla birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerde hava sıcaklarının nasıl seyredeceğini ve Meteoroloji'den uyarı yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 5 günlük hava durumu verileri...

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

YER YER PUS

Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Meteorolojiden sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte, 15 Mayıs güncel hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde  havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli

ANKARA °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri, gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

ADANA °C, 38°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ERZURUM °C, 23°C: Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C: Az bulutlu ve açık

DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

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