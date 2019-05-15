Meteoroloji'den sis uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Yeni günün başlamasıyla birlikte hava durumu araştırmaları hız kazandı. Bulundukları şehirlerde hava sıcaklarının nasıl seyredeceğini ve Meteoroloji'den uyarı yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, hava nasıl olacak? İşte, 5 günlük hava durumu verileri...

METEOROLOJİ'DEN SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

YER YER PUS

Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güney ve İç Ege'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri ile gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte, 15 Mayıs güncel hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve batı ilçeleri, Tekirdağ'ın batı kesimleri ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerin hava durumu tahminleri şöyle;

İSTANBUL °C, 25°C: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimleri puslu ve yer yer sisli

ANKARA °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri, gece saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 29°C: Parçalı bulutlu

ADANA °C, 38°C: Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C: Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ERZURUM °C, 23°C: Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C: Az bulutlu ve açık

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