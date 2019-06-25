Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri
Metoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, ilerleyen günlerde hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 5 günlük hava durumu tahminleri.
Geçtiğimiz hafta Karadeniz kıyılarınde yaşanan sel felaketlerinin ardından, hava durumu tahminleri vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 81 ilde ikamet eden vatandaşlar, sıcak havanın etkisini arttırıp arttırmayacağını, hangi illere yağış geleceğini sorguluyor. Öte yandan, Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, sıcak havalar nedeniyle vatandaşların tedbirli olunması istendi. Peki, hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 5 günlük hava durumu verileri.
METEOROLOJİ'DEN GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI
Meteoroloji tarafından Trakya için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan duyuruya göre, yaklaşık iki haftadır süren ve kuvvetli sağanağa neden olan sistem etkisini kaybediyor.
Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basınç etkisiyle hafta sonuna kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kısa süreli sağanak geçişlerinin meydana
geleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nemin de beklendiği bölgede, bu durum sıcaklıkların daha yüksek hissedilmesine neden olacak. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.
Bu arada, bölgede yüksek hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, Ankara'nın batı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinde güney ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevreleri ile Manisa'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölge geneli parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 13°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam Kars ve Ardahan çevreleri, yarın öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinde sağanak ve gök gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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