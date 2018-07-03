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    Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

    AA
    03.07.2018 - 18:36 | Son Güncelleme:

    Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin ön görüldüğü bildirildi.

    Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

    Bu hafta boyunca hava sıcaklarının İzmir'de 37, Aydın'da 41, Manisa'da 39, Balıkesir'de 35 ve Çanakkale'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.

    Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

    İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de şimdiye kadar temmuzda görülen ortalama en yüksek sıcaklıkla yarından itibaren 5 gün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

    Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

     

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    Etiketler: meteoroloji , sıcak hava , hava sıcaklığı , son dakika , haberler
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