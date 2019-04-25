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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

Meteorolojiden sevindiren hava durumu raporu: Bahar kendini göstermeye başlıyor

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Meteorolojiden sevindiren hava durumu raporu: Bahar kendini göstermeye başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Müdürlüğüm resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı beklenirken; iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. İşte, 25 Nisan tarihli hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinde etkili olan toz taşınımının Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinde bu akşam ve gece saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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