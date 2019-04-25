Meteorolojiden sevindiren hava durumu raporu: Bahar kendini göstermeye başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Müdürlüğüm resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı beklenirken; iç kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. İşte, 25 Nisan tarihli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Isparta çevreleri hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, bu gece saatlerine kadar Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinde etkili olan toz taşınımının Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinde bu akşam ve gece saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle