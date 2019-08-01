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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı... 2 Ağustos hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı... 2 Ağustos hava durumu tahminleri

Son günlerde yurt genelinde sıcak ve nemli hava devam ederken, Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağış açıklamalarının ardından hava durumu raporlarını merak eden vatandaşlar, hangi bölgelere yağmur yağacağını ve sıcaklık değerlerinin nasıl olacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, cuma günü hava nasıl olacak? İşte, 2 Ağustos hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, nerelere yağmur yağacak? İşte, Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, il il hava durumu raporu.

Türkiye geneli hava durumu tahminleri şöyle olacak; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... 2 Ağustos hava durumu tahminleri

Rüzgarın kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın (Cuma) Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 20°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURSA 20°C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak, Afyonkarahisar'ın kuzeyi ve Kütahya'nın güneyinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzeyi yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Isparta çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu, güney ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu gece Sinop çevreleri ile yarın (Cuma) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu yarın (Cuma) Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

 

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