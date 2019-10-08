Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte, Türkiye geneli 9 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Antalya çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya, Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu