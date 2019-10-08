Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?
GeriGündem Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.10.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi! Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak?

Yurdu etkisi altına alan yağışlar devam ederken Karadeniz Bölgesi için yeni bir uyarı daha yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Etkili olan yağmurun ne kadar devam edeceğini merak eden vatandaşlar ise, ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminlerini sorguluyor. Peki, yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak? Hangi bölgelere yağmur yağacak?

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yağışla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte, Türkiye geneli 9 Ekim hava durumu raporu.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ve Antalya çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sinop, Rize çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya, Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sağanak uyarısı geldi Yarın (9 Ekim) hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 33°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı bulutlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Üsküdar’da lüks sitede silah sesleri! Yaralı bulunan ünlü doktorun oğlu çıktı
Vapurda iğrenç olay! O da şikayetçi oldu
Kuma yüzünden eşini ve kızını öldürmüştü! Kan donduran sözler…
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış