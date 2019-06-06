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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
06.06.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bu açıklamanın ardından, hangi illere yağmur yağacağını ve önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, yurt geneli hava durumu raporu.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

 

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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