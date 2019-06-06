Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bu açıklamanın ardından, hangi illere yağmur yağacağını ve önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre, 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, yurt geneli hava durumu raporu.
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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