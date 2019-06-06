Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminini resmi sayfası üzerinden paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, yurt geneli hava durumu raporu.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeyinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık