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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Meteorolojiden sağanak uyarısı

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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos tarihli hava durumu tahminini paylaştı. Tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.     

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.     

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.     

Rüzgarın genellikle kuzeyden, güney ve doğu kesimlerde güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.     

Öte yandan, kuzey ve doğu kesimlerdeki sıcaklık artışı nedeniyle oluşabilecek güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. 

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