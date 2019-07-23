Meteoroloji'den sağanak uyarısı.. 24 Temmuz Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Temmuz ayında devam eden sağanak yağışlarla beraber, Meteoroloji, hava durumu tahminleri ile vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Öte yandan, Düzce’de de yarın sabah saat 09.00 ile 24.00 saatleri arasında kuvvetli sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın (Çarşamba) Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba) bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Çarşamba)Kuzey Ege kıyıların kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Zonguldak, Düzce ve Bartın ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

BAYBURT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık