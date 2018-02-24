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    Meteorolojiden önemli uyarı... Askerlerimizi de ilgilendiriyor

    AA
    24.02.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Uyarı askerlerimizi de ilgilendiriyor çünkü Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı'nın Müşterek Görev Merkezi bulunuyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, Hatay ve çevre illerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

    Açıklamada ayrıca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara ve ilgililere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

    Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü , meteorolojik uyarı , Hatay , son dakika
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