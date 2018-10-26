Meteoroloji'den o illere sağanak ve kar uyarısı
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli sağanak, kar yağışı ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Öte yandan Siirt, Batman ve Mardin için ise ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği
öngörülüyor.
Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
BİR UYARI DA MARDİN, SİİRT VE BATMAN'A
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.
MARMARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgar güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Adana: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 24
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
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