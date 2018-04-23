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    Meteoroloji’den o illere sağanak uyarısı

    İSTANBUL (İHA)
    23.04.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 3 ila 5 derece artacak. Bazı bölgelerde ise sağanak yağmur bekleniyor.

    Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Sivas çevreleri ile Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde (3 ila 5 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Az bulutlu 24

    İstanbul: Az bulutlu 22

    İzmir: Az bulutlu ve açık 27

    Adana: Az bulutlu 27

    Antalya: Az bulutlu ve açık 26

    Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

    Trabzon: Parçalı bulutlu 18

    Erzurum: Parçalı bulutlu 13

    Diyarbakır: Az bulutlu 25

    Etiketler: meteoroloji , Hava durumu , gündem
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