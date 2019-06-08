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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.06.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi

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Meteoroloji'den o iller için uyarı geldi

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32 
Adana: Az bulutlu ve açık 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 28 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Yurt genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Meteorolojiden o iller için uyarı geldi


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