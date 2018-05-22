Meteoroloji'den o iller için son dakika uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı bulutlu 26
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun:Parçalı ve çok bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28