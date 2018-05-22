Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meteoroloji'den o iller için son dakika uyarısı

    Meteoroloji'den o iller için son dakika uyarısı

    İSTANBUL (İHA)
    22.05.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul'da bugün havanın parçalı bulutlu 26 derece olması bekleniyor.

     

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    İstanbul: Parçalı bulutlu 26
    İzmir: Parçalı bulutlu 31
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
    Samsun:Parçalı ve çok bulutlu 25
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri