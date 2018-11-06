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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.11.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı

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Meteoroloji'den o bölgeler için yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinden sonra Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 17 
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı 20 
İzmir: Az bulutlu 23 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor 20 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18 

Meteorolojiden o bölgeler için yağış uyarısı


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