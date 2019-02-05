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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.02.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Muğla, Antalya, Mersin ve İç Ege için yağış ve fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den Muğla, Antalya, Mersin ve İç Ege için yağış ve fırtına uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin çevrelerinde sağanak, İç Ege ve Göller Yöresi'nde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin edilirken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların Muğla, Antalya, Mersin ile Adana’nın batı kesimlerinde kuvvetli, Antalya’nın kıyı ilçeleri ile Mersin’in batı kıyılarında çok kuvvetli, Antalya’nın Kemer ve Finike ilçelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İç Ege ve Göller Yöresi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, çarşamba öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden
kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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