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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara'ya yağış uyarısı! 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

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Meteoroloji'den Marmara'ya yağış uyarısı! 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

Sonbaharın gelmesiyle beraber, hava sıcaklığında yaşanan değişimlerle, ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde, 5 Eylül Perşembe gününe ait hava durumu verilerini paylaşarak, bazı bölgelere yağış uyarısında bulundu. Peki, yarın hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu verileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.

Meteorolojiden Marmaraya yağış uyarısı 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

MARMARA

Parçalı, kuzeyi çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bugün akşam saaatlerinde ve yarın(Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Marmaraya yağış uyarısı 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara'nın kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) Eskişehir'in güneyi ve Ankara'nın güneybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey kesimleri ile yarın (Perşembe) öğleden sonra çok bulutlu güneybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra çok bulutlu güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden Marmaraya yağış uyarısı 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteorolojiden Marmaraya yağış uyarısı 5 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri yarın (perşembe) öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS 7°C, 24°C
Parçalı bulutlu, yarın (perşembe) öğleden sonra çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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