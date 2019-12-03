Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, son hava durumu tahminleri.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

Ayrıca açıklamada, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden (Poyraz)kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 8°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile bölgenin yüksek rakımlı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 4°C

Çok bulutlu, il genelinin yağmurlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 9°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 0°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KONYA 1°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -4°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BOLU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT -5°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT 0°C, 4°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.



Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.