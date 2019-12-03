Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu
GeriGündem Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.12.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu

Hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, son hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte, yarın hava nasıl olacak? sorusunun cevabını araştıranlar için, 4 Aralık il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın karla karışık yağmur yağışının meydana gelebileceği belirtildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, son hava durumu tahminleri.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba iç kesimlerin genelinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor” denildi.

Ayrıca açıklamada, yağışların etkisini kaybetmesi ile birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının yaşanabileceği ifade edildi.

Meteorolojiden Marmaraya kar uyarısı... 4 Aralık il il hava durumu raporu

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Balıkesir, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden (Poyraz)kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 8°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

EGE
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Manisa çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile bölgenin yüksek rakımlı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 4°C
Çok bulutlu, il genelinin yağmurlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR 9°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 6°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 0°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KONYA 1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine doğru karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -4°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, gece saatlerinden itibaren Bolu ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

BOLU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 3°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT -5°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT 0°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde akşam başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Bu arada, bazı vatandaşlar araçların üzerindeki kar birikintileriyle kar topu oynarken, bazıları da yağışı fotoğrafladı.

Vatandaşlardan Vahit Akay, "Mevsimin ilk karı düşmeye başladı. Maşallah çok güzel yağıyor." dedi.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle