Meteoroloji'den Marmara'ya güzel haber! SÄ±caklÄ±klar artÄ±yor
Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 1 ila 3 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede parÃ§alÄ± ve az bulutlu hava hakim olacak.
BÃ¶lgenin doÄŸusunda yer yer Ã§ok bulutlu hava Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, yer yer pus ve sis bekleniyor. SÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 1 ila 3 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸi, rÃ¼zgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor.
Ä°STANBUL'DA DA SICAKLIKLAR ARTIYOR
GeÃ§tiÄŸimiz haftayÄ± soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir havada geÃ§iren Ä°stanbul'da hafta sonuna doÄŸru sÄ±caklÄ±klar artmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hafta sonu ve yeni haftanÄ±n ilk gÃ¼nlerinde de sÄ±caklÄ±k artacak, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ aÃ§Ä±k olacak.
Ä°ÅŸte Ä°stanbul'un 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu:
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