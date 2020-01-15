Meteoroloji'den kritik fırtına uyarısı! Yarın (16 Ocak) hava durumu nasıl olacak?
Türkiye geneli hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin bazı bölgelerinde yağan yoğun kar yağışıyla beraber, ilerleyen günlere yönelik hava durumu raporu ve yağış olasılıkları Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre araştırılıyor. Perşembe günü için hava durumu değerlendirmesinde bulunan Meteoroloji bazı bölgeler için fırtına uyarısında bulundu. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli il il 16 Ocak hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, yarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
İZMİR 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 4°C, 17°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu İlçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ISPARTA -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI -5°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA 0°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -5°C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları,gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
SAMSUN 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -17°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -13°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -6°C, 9°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 8°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
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