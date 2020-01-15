Meteoroloji'den kritik fırtına uyarısı! Yarın (16 Ocak) hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli il il 16 Ocak hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, yarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol)fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu İlçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA -2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA 0°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE 0°C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -5°C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK 3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları,gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -17°C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -13°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -6°C, 9°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 8°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık