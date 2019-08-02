Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte, 2 Ağustos son dakika hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
Yorumları Göster
Yorumları Gizle