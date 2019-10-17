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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den Marmara ve Ege Bölgesi için uyarı... 18 Ekim Cuma günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den Marmara ve Ege Bölgesi için uyarı... 18 Ekim Cuma günü hava nasıl olacak?

Haftanın son günü hava durumunun nasıl olacağı ve yağmur olasılıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle trafik problemiyle karşılaşmamak adında İstanbul'da cuma günü yağmur yağıp yağmayacağı araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayınladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BURSA 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

Meteorolojiden Marmara ve Ege Bölgesi için uyarı... 18 Ekim Cuma günü hava nasıl olacak

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin, yarın bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 20°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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