Meteoroloji'den Marmara ve Ege Bölgesi için uyarı... 18 Ekim Cuma günü hava nasıl olacak?
Haftanın son günü hava durumunun nasıl olacağı ve yağmur olasılıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle trafik problemiyle karşılaşmamak adında İstanbul'da cuma günü yağmur yağıp yağmayacağı araştırılırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayınladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyon, Isparta, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Samsun, Ordu, Giresun, Diyarbakır ve Erzurum çevreleri ile Kayseri’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece yarın sabah saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BURSA 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
HATAY 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu'nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin, yarın bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile yarın il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 17°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS -1°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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