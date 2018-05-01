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    Hava durumu bugün nasıl olacak? 1 Mayıs hava durumu bilgisi

    AA
    01.05.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

    Hava durumu, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanan konu olmaya devam ediyor. Resmi tatil olan bu günde dışarıya çıkmak isteyen vatandaşların öğrenmek istediği hava durumu bilgileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İstanbul'da sabah saatleri itibariyle havanın yer yer pus ve sisli olacağını ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'yı parçalı bulutlu, İzmir'i ise öğle saatlerinden sonra kısa süreli ancak sağanak yağışlı olarak değerlendirdi. İşte, 1 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu bilgileri

    Hava durumu bilgileri 1 Mayıs Salı günü dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Hava durumu değerlendirmesine göre parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    1 MAYIS HAVA DURUMU BİLGİLERİ

    Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Adana, Hatay, Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BILECIK °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EDIRNE °C, 29°C
    Az bulutlu

    ISTANBUL °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELI °C, 28°C
    Az bulutlu

    EGE
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHISAR °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENIZLI °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANISA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 27°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    MERSIN °C, 30°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    OSMANIYE °C, 31°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Niğde çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKISEHIR °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    KIRSEHIR °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SINOP °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Tokat ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    CORUM °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 28°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AGRI °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ERZURUM °C, 17°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SIRNAK °C, 20°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN °C, 18°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah batısı ile zamanla bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DIYARBAKIR °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GAZIANTEP °C, 24°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SANLIURFA °C, 25°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SIIRT °C, 26°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DENİZLERDE HAVA
    Doğu Karadeniz'in kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa), zaman zaman 6 (50 km/sa), ilk saatlerde açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Doğu Karadeniz'in kuzeyinde 2,5 ila 3,0 m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/s) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

    EGE
    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,0m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), doğusu zamanla 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, yağış anında kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    Etiketler: hava durumu , gündem
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