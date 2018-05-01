Hava durumu bugün nasıl olacak? 1 Mayıs hava durumu bilgisi

Hava durumu bilgileri 1 Mayıs Salı günü dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Hava durumu değerlendirmesine göre parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

1 MAYIS HAVA DURUMU BİLGİLERİ



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Adana, Hatay, Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BILECIK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDIRNE °C, 29°C

Az bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI °C, 28°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANIYE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Niğde çevreleri ile Yozgat'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRSEHIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SINOP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Tokat ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

CORUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIRNAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah batısı ile zamanla bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), ilk saatlerde 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, 3 ila 5 (20-40 km/sa), zaman zaman 6 (50 km/sa), ilk saatlerde açıklarında 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Doğu Karadeniz'in kuzeyinde 2,5 ila 3,0 m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/s) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), doğusu zamanla 6 (50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, yağış anında kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.