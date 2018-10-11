Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı
Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 18.30 ile 03.00 arasında etkili olması bekleniyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır" denildi.
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