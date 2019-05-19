Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava dururumu tahminini paylaştı. Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısının yapıldığı 19 Mayıs tarihli hava durumu raporunda ‘vatandaşların olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.’ İfadelerine yer verildi. İşte, yurt geneli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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