Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Yurt geneli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisini veren Meteoroloji, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte, yurt geneli hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah (Salı) saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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