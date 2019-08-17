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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı... Edirne’de yollar göle döndü

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı... Edirne’de yollar göle döndü

Yurdun dört bir yanında yaşanan kuvvetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karabük Valiliği'nce yapılan açıklamada Karabük çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek vatandaşlar uyarıldı. Edirne’de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos tarihli hava durumu raporunda da kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte, yurt geneli hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2), Düzce, Zonguldak, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Edirne’de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü

EDİRNE’de gece yarısı aniden yağan sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle bir düğün yapılan bir salon ile bazı ev ve iş yerini su bastı. Ayrıca cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle biri polis olmak üzere çok sayıda araç mahsur kaldı. Polis, suyla dolu caddeleri trafiğe kapatırken, belediye tahliye çalışması başlattı.

Edirne’de gece yarısı etkili olan ve zaman zaman şiddetini artırarak yağan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte rögarların taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kente devriye gezen bir polis aracı ile çok sayıda araç, yağmur suları nedeniyle göle dönüşen cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Motor kısmı su aldığı için yolda kalan polis aracındakiler, telsiz anonsu ile yardım istedi. Cadde ve sokaklardaki araçlar, belediye ekipleri ile vatandaşların çabası ile kurtarıldı. Polis, suyla dolan cadde ve sokaklara şerit çekerek, trafiğe kapattı.

KIR DÜĞÜNÜNDE DAVETLİLER ISLANDI

Bu arada Edirne’de açık havada organize edilen düğüne katılanlar ise sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle düğün erken sona ererken davetliler, ıslandı. Masa ve sandalyelerin bir bölümü sular altında kalınca davetliler, ayaklabılarını ellerine alarak düğün yerinden uzaklaştı. Davetliler ve düğün sahipleri, salon sahibi ile belediyeyi suçladı.

KÖPÜK MAKİNASIYLA YAĞMUR SUYUNU BOŞALTTILAR

Edirne’de bir organizasyon firmasının bodrum katını da su bastı. İş yeri sahibi ve çalışanları köpük makinesi ile suyu boşalttı. Köpük makinesinden çıkan köpükler ise ilginç görüntü oluşturdu. Firması sahibi ve çalışanları görüntü çekip internette paylaştıkları videoda, ’yaşadığımız taşkını eğlenceye çevirelim dedik’ diyerek iş yerlerindeki yağmur boşaltma çalışmalarına yer verdi. Ayrıca kentte birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyu boşaltmak için büyük çaba sarfetti.

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