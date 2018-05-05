Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

    AA
    05.05.2018 - 22:32 | Son Güncelleme:

    Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

    Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Eskişehir, Kütahya, Bilecik'in tamamı ile Bursa'nın kuzey kesimleri haricinde kalan yerlerde 6 Mayıs pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ani su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

    Etiketler: Meteoroloji , meteorolojik uyarı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri