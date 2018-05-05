Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir, Kütahya, Bilecik'in tamamı ile Bursa'nın kuzey kesimleri haricinde kalan yerlerde 6 Mayıs pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ani su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."