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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Pazar günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Pazar günü hava nasıl olacak?

Pazar günü için plan yapan vatandaşlar hava durumu tahminlerini araştırıyor. Hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji güncel hava durumu bilgilerini paylaştı. Buna göre, Doğu Karadeniz'in yüksek bölgeleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde ise rüzgar bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 22 Eylül hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Pazar günü hava nasıl olacak

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C
Az bulutlu

İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Pazar günü hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ile Artvin kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Pazar günü hava nasıl olacak

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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