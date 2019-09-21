Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Pazar günü hava nasıl olacak?
Pazar günü için plan yapan vatandaşlar hava durumu tahminlerini araştırıyor. Hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak edilirken, Meteoroloji güncel hava durumu bilgilerini paylaştı. Buna göre, Doğu Karadeniz'in yüksek bölgeleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde ise rüzgar bekleniyor. Peki, pazar günü hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 22 Eylül hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 29°C
Az bulutlu
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ile Artvin kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri ( 2000 m üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
VAN 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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