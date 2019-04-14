Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan Pazar günü tarihli hava durumu tahminini paylaştı. İç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece azalacağını duyuran Müdürlük, kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte, yurt geneli hava durumu bilgisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğnden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle