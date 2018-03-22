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    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

    AA
    22.03.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

    Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın batı ve iç bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Yetkililer, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

    Etiketler: Meteoroloji , kuvvetli rüzgar , rüzgar , gündem
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