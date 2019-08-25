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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den kritik uyarı! 26 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den kritik uyarı! 26 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak?

Ağustos ayının sonlarına doğru gelinirken, ilerleyen günlerde hava sıcaklıkları ve nem olasılıkları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, hava durumu tahminlerini sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinde güncel hava durumu verilerini paylaştı. Peki, Pazartesi günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, 26 Ağustos hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile iç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden kritik uyarı 26 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden kritik uyarı 26 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden kritik uyarı 26 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Pazartesi) Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 28°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam iç kesimleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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