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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Meteorolojiâ€™den korkutan uyarÄ± geldi! â€˜Ne ilk ne de son olacakâ€¦â€™ 

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Meteorolojiâ€™den korkutan uyarÄ± geldi! â€˜Ne ilk ne de son olacakâ€¦â€™ 

TMMOB Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu. KÃ¶se aÃ§Ä±klamasÄ±nda "KÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu sel, taÅŸkÄ±n, fÄ±rtÄ±na, kuraklÄ±k gibi olaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek, hortum gibi olaylarda da artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bu durum ne ilk ne de son olacak. Her geÃ§en yÄ±l iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkisiyle bu tarz hadiselerin ÅŸiddetinde ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lmektedir ve gÃ¶rÃ¼lmeye de devam edecek" dedi.

TMMOB Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu sel, taÅŸkÄ±n, fÄ±rtÄ±na, kuraklÄ±k gibi olaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek, hortum gibi olaylarda da artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bu durum ne ilk ne de son olacak. Her geÃ§en yÄ±l iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkisiyle bu tarz hadiselerin ÅŸiddetinde ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lmektedir ve gÃ¶rÃ¼lmeye de devam edecek." dedi.Â Â Â Â Â 

Son yÄ±llarda, Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlara dair TMMOB Meteoroloji MÃ¼hendisleri OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± Ahmet KÃ¶se, AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â Â Â Â 

KÃ¶se, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Ä°stanbul'da Temmuz ayÄ±ndaki yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n yÄ±llara gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na deÄŸinerek, 1981-2010'da Temmuz ayÄ± ortalama yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n 4,3 olduÄŸunu, 2018 Temmuz ayÄ±nda ise bu oranÄ±n, birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde alÄ±nacak yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte iki katÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â Â Â Â Â 

YÄ±ldÄ±rÄ±mlÄ±, ÅŸimÅŸekli, gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±nalar iÃ§in atmosferin dengede olmadÄ±ÄŸÄ± ilkbahar ve yaz mevsimlerinin en uygun zaman dilimleri olduÄŸunu sÃ¶yleyen KÃ¶se, "IsÄ±nan ve yÃ¼kselen hava atmosferin Ã¼st seviyesinde daha soÄŸuk hava ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca aÅŸaÄŸÄ± ve yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ aktivite baÅŸlar. Bu mevsimde dikine geliÅŸen ve kalÄ±nlÄ±klarÄ± 12 kilometreye kadar uzanan kÃ¼mÃ¼lonimbus bulutlarÄ± ÅŸimÅŸekli, yÄ±ldÄ±rÄ±mlÄ±, gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼, saÄŸanak yaÄŸmurlu fÄ±rtÄ±nalara neden olur." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â Â Â 

YaÄŸmur trafiÄŸi olumsuz etkiledi
daha fazla video iÃ§in

"ELEKTROMANYETÄ°K ALANLAR YILDIRIM VAKALARINI ARTIRIYOR"

KÃ¶se, son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada yaÅŸanan ekstremum meteorolojik hadiselerin, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸine dikkati Ã§ekti.Â Â Â Â Â 

Ahmet KÃ¶se, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonucu sel, taÅŸkÄ±n, fÄ±rtÄ±na, kuraklÄ±k gibi olaylarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸimÅŸek, hortum gibi olaylarda da artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak, "HiÃ§bir fÄ±rtÄ±nalÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ diÄŸerine benzemez. Bu durum ne ilk ne de son olacak. Her geÃ§en yÄ±l iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkisiyle bu tarz hadiselerin ÅŸiddetinde ve sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lmektedir ve gÃ¶rÃ¼lmeye de devam edecek." deÄŸerlendirmelerinde bulundu.Â Â Â Â Â 

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan iÅŸletilen 'YÄ±ldÄ±rÄ±m Takip Sistemi' sayesinde TÃ¼rkiye'de meydana gelen ÅŸimÅŸek ve yÄ±ldÄ±rÄ±mlarÄ±n anlÄ±k takip edilebildiÄŸini bildiren KÃ¶se, "YapÄ±lan bazÄ± bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarda dÃ¼nyada son yÄ±llarda teknolojinin geliÅŸmesi sonucu Ã¶zellikle 5G iletiÅŸiminin kurulmasÄ± neticesinde elektromanyetik alanlarÄ±n artmasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±rÄ±m ve ÅŸimÅŸek vakalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸler ortaya konmaktadÄ±r." dedi.Â Â Â Â Â 

"YILDIRIMDAN KORUNMAK Ä°Ã‡Ä°N 30/30 KURALINA UYUN"

YÃ¼ksek binalar, aÄŸaÃ§lar ve metalik eÅŸyalar gibi iyonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± malzemelerin yÄ±ldÄ±rÄ±m oluÅŸumuna uygun koÅŸullar hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen KÃ¶se, can ve mal kaybÄ±nÄ± en aza indirebilmek adÄ±naÂ  Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±larÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.Â Â Â Â Â 

KÃ¶se, yÄ±ldÄ±rÄ±mdan korunmak iÃ§in Ã§eÅŸitli Ã¶nerilerde bulunarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"YÄ±ldÄ±rÄ±mdan korunmak iÃ§in 30/30 kuralÄ±na uyulmalÄ±. Yani, ÅŸimÅŸek Ã§aktÄ±ktan veya yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra 30 saniyeden daha az bir sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ duyulursa, Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ andan itibaren, en son gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden 30 dakika geÃ§ene kadar yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi var demektir. Dikkatli olunmasÄ± gerek. GÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir fÄ±rtÄ±naya yakalanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman en iyi korunma yÃ¶ntemi iÃ§eri girmektir.Â Â Â Â Â 

Minare gibi yÃ¼ksek bina ve yapÄ±larda yÄ±ldÄ±rÄ±msavar kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. YÄ±ldÄ±rÄ±m riski olan havalarda aÄŸaÃ§, bayrak ve telefon direkleri gibi yÃ¼ksek objelerden, metalik eÅŸyalardan uzak durulmalÄ±dÄ±r. Ancak otomobillerin lastikleri yalÄ±tkan olduÄŸu iÃ§in otomobil iÃ§leri gÃ¼venli yerlerdir. AÃ§Ä±k arazide yere Ã§Ã¶melerek oturulmalÄ±, kesinlikle yere yatÄ±lmamalÄ±, ayaklarÄ±n bitiÅŸik olmasÄ±na dikkat edilmeli ve gruplar halinde durulmamalÄ±dÄ±r. Su Ã¼zerinde ise derhal karaya Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Åžemsiye gibi sivri metal iÃ§eren eÅŸyalar kullanÄ±lmamalÄ±, elektrikli eÅŸyalar fiÅŸlerinden Ã§ekilmeli ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kullanÄ±lmamalÄ±, Ã¶zellikle evde telefonla konuÅŸulmamalÄ±dÄ±r. Lastik tabanlÄ± ayakkabÄ±lar ve lastik tekerlekler yÄ±ldÄ±rÄ±mdan korumayÄ± saÄŸlar."Â Â Â Â Â 

YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce, belli sinyallerle erken uyarÄ± verdiÄŸini fakat TÃ¼rkiye'de meteorolojik okuryazarlÄ±k oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± sebebiyle bu durumun fark edilmediÄŸini aktaran KÃ¶se, "Acil durumlarda gÃ¶reve giden polis, itfaiye ve ambulans araÃ§larÄ± Ã§akarlarÄ±nÄ± ve sirenlerini Ã§alar. GÃ¶k gÃ¼rlemesi siren sesi, ÅŸimÅŸekler ise Ã§akar vazifesi gÃ¶rerek yÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n Ã§ok yakÄ±nda olduÄŸunu bizlere bildirir." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â 

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