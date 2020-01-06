Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı! Yarın İstanbul'da yağmur yağacak mı?
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte zor anlar yaşandı. Caddelerde ve yollarda su birikintileri oluşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Marmara'nın bazı illerinde kuvvetli yağış yarın da etkili olacak. Çanakkale'nin doğu illerinde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte, 7 Ocak il il Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer siddetli ve aşırı (100 kg/m2 üzeri)olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye VE Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu akşam Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 6°C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Muğla çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İZMİR 5°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 4°C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2); Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı(100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MERSİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Karaman ve Niğde'nin güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu güney ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİVAS -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmurlu, Amasya ve Çorum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇORUM 1°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu; Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -11°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Çok bulutlu
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