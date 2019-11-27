Meteoroloji'den kar uyarısı: Yarın hava nasıl olacak, nerelere kar yağacak?
Aralık ayına günler kala hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, vatandaşlar "kar mı yağacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Özellikle çarşamba günü Türkiye'nin bazı bölgelerinden etkili olan karla karışık yağmur, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kar yağma olasılığını akıllara getirdi. Peki, yarın hava nasıl olacak, nerelere kar yağacak? İşte, Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 28 Kasım il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
EDİRNE 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
SİVAS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
KASTAMONU 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu
ZONGULDAK 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
ARTVİN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
MALATYA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
VAN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
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