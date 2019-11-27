Meteoroloji'den kar uyarısı: Yarın hava nasıl olacak, nerelere kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

EDİRNE 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

SİVAS 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

KASTAMONU 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

VAN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı