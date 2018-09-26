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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
26.09.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den İzmir’e şiddetli fırtına uyarısı

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Meteoroloji'den İzmir’e şiddetli fırtına uyarısı

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü kentte hızı karada 50-60 kilometre, denizlerde ise 80-90 kilometreye varan kuvvetli poyrazın, bugün ve yarın akşam saatlerine kadar fırtınaya dönüşeceğini bildirerek vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, kuvvetli rüzgarın özellikle İzmir’in kuzey kesimi ile kıyılarında etkisini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:
"Kuvvetli rüzgar yarın da devam edecek. Akşamüzeri kentin güneydoğusundan başlayarak yavaş yavaş etkisini kaydediyor. Yarın kuzey kesimlerinde ve kıyılarda etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının ise yarın artarak en yüksek 26 derece olarak bekliyoruz. Cuma ve Cumartesi günü de 26 derece olmasını bekliyoruz. Cumartesi ve Pazar günü de il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz."

Fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarıda bulunan Seven, "Fırtına yarın akşama kadar devam edecek. Özellikle denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca çatı uçması ve levhaların devrilmesi gibi kazalara karşı da uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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