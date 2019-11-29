Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı... Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 Km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 Km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 8°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 12°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 5°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu kuzey ve doğusu ile Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

ÇANKIRI 5°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fıtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KARS 0°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

VAN 2°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı