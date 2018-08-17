Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 07:00 - 09:30 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.
Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI
Etkili olan sağanak yağış nedeni ile, kentin bir çok yerinde trafik yoğunlukları yaşandı.
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