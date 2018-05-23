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    Meteoroloji'den önemli uyarı: 'Cumadan itibaren bir hafta boyunca...'

    Hürriyet Haber
    23.05.2018 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak cuma gününden itibaren Batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle bir hafta yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu hafta İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günleri, Ankara'da ise bir hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

    Meteorolojiden önemli uyarı: Cumadan itibaren bir hafta boyunca...

    Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , gündem
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