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    Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

    İHA
    17.05.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Meteroloji'nin verdiği bilgiye göre İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 1-3 derece artacak. Hafta sonu ise yağış bekleniyor.

    Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Kocaeli ve Sakarya çevreleri kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

    Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    HAFTA SONU YAĞMUR VAR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 18 Mayıs cuma günü Marmara'nın doğusu ve batısında, 19 Mayıs Cumartesi ve 20 Mayıs pazar günü ise bölgenin tamamında yağış bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da yağış bekleniyor.

    Meteorolojiden İstanbul için uyarı geldi

    Meteorolojiden İstanbul için uyarı geldi

     

     

     

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