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    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

    İHA - AA
    14.07.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
    İzmir: Az bulutlu ve açık 35
    Adana: Parçalı bulutlu 35
    Antalya: Az bulutlu ve açık 42
    Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
    Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

    MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

    Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

    Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

    Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

     

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    Etiketler: Meteoroloji , hava durumu , sağanak yağış
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