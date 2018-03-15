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    Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat...

    İHA
    15.03.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'den İstanbul için bir son dakika yağış uyarısı geldi. Yapılan tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkili olacak. Marmara Denizi'nden İstanbul'a doğru yaklaşmakta olan yağışlı hava kütlesi meteoroloji radarına da yansıdı.

     

    Yapılan son değerlendirmelere göre, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı Öğleden sonraya dikkat...


    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
    Adana: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21
    Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

    Etiketler: istanbul , Meteoroloji , hava durumu , son dakika , gündem
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