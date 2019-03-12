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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.03.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Meteoroloji'den o iller için turuncu uyarı verildi!

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Meteoroloji'den o iller için turuncu uyarı verildi!

Marmara Bölgesi'nde yağışların öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte 2-4 derece azalmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabahtan itibaren Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilen bölgede, rüzgar önce genellikle güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esecek.

Vatandaşların, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteorolojiden o iller için turuncu uyarı verildi

Meteorolojiden o iller için turuncu uyarı verildi


SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ile 4 derece azalacak ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Denizlerde ise Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

 

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