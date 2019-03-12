Meteoroloji'den o iller için turuncu uyarı verildi!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte 2-4 derece azalmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Parçalı, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabahtan itibaren Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin edilen bölgede, rüzgar önce genellikle güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden itibaren kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esecek.

Vatandaşların, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.







SİS, BUZLANMA VE DON UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak görülmesi bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyıları, Edremit Körfezi ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ile 4 derece azalacak ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Denizlerde ise Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.