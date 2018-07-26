Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için bir son dakika uyarısı daha geldi. Bu arada İstanbul üzerindeki yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (26.07.2018) İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Öte yandan İstanbul'da 3 gündür devam eden yağmur, bugün de etkisin gösteriyor. Öğle saatlerinde yine bir anda gökyüzünü kara bulutlar sararken, yağmur kısa sürede yollarda su birikintilerine de neden oldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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