Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'un Avrupa Yakası için son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 1,5 saat süresince (14.00-15.30 TSİ) İstanbul'un Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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